誠實豆沙包｜網傳馬雲演講短片：中國晶片落後20年 與教育制度有很大關係

法國國際廣播電台報道，近日網傳的阿里（9988）創辦人馬雲日前就「美國政府打壓抖音海外版和微信」發表的一條演講短片，推斷時間在今年八、九月間。馬雲在演講中提及，中國晶片還落後20年，更明言中國如果完全脫離了國外科技，目前只能勉強產出90納米級別的晶片。

馬雲在片中提到，有網民認為美國打壓海外版抖音和微信，「這是因為美國開始害怕了，因為中國這些app產品做得比美國做得好」，他還引用一個美國朋友的話，「這位朋友感嘆中國這幾年創新這麼多，而美國卻只有一個馬斯克……」

但他指出，美國「只有一個馬斯克」，但是往往這種顛覆世界的創新和發明，「就只需要這一個這樣的人，一個馬斯克，一個喬布斯，一個拉利．比治（Google創辦人），一個牛頓，一個愛因斯坦….這樣的一個人，就能影響一個或多個時代，中國近代以來，幾乎一個都沒有」。

馬雲更直言：「這幾年中國app創新多，比如抖音、美團（3690）、餓了麼、拼多多，這都只是應用。這是在智能手機和互聯網基礎上的應用，不管是互聯網和應用手機，最後還是需要運算能力，也就是芯（晶）片」、「互聯網和智能手機都不是我們發明的，而芯（晶）片我們還落後20年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，我們還遠遠落後於人。」

馬雲表示，中國如果完全脫離了國外科技，目前中國只能勉強產出90納米級別的晶片，而這已是英特爾2004年的科技。更直指「不是你在餐廳門口放一個機器人，你就人工智能領先了」、「沒有基礎科學和科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人。」更言中國落後於人，與教育制度有很大關係，只關注實用，有多少人不顧所謂的出路，全憑興趣，去鑽研高深的數理化。

馬雲在阿里董事會成員任期於上月屆滿，現繼續擔任合夥的長期合夥人及合夥委員會成員。

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