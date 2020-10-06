租金企硬｜5000元合租60呎賓館 失業漢怨被政府遺棄 彭博：或再添港人不滿

肺炎疫情打擊市道，但全球樓價最難負擔的香港，租金仍居高不下，外媒料港面臨新的不滿情緒。

《彭博》指出，香港長期受住屋不平等困擾，形容成千上萬人居住於「籠屋」中。而反修例運動及疫情影響，香港失業增加，令藍領階層與貧困邊緣人群，更難在高租金的香港，保住自己的生活空間。該社訪問一名55歲、在一間蔬菜運送公司的工作Herman Wong，其公司在反修例運動中倒閉，隨疫情爆發，他一直很難找到新的工作。之前Herman Wong以以4,200元人民幣月租，在深圳居住，過境香港工作，但4月份被趕出來後，只有流浪香港街頭。

Herman Wong現時透過非營利組織申請政府補貼，與人合租60呎大旅館客房，月租金為5,000港幣。該大小僅為半個停車位的客房，只能放下兩張床，並且瀰漫老鼠氣味，必須常年關窗。然而，Herman Wong擔心他很快連這裡也要住不起，他指因為疫情導致遊客減少，若客房租金回升，恐怕要另覓地方居住，並埋怨政府對像他這樣處境的人做得還不夠，感到「被遺棄」。

香港預計今年經濟萎縮最多達8%，失業率將達到6%左右，接近15年來最高水平。雖然私人住宅租金指數8月按年下降大約9.2%，但仍在全球最高行列。

房地產服務提供商世邦魏理仕的一份年中報告稱，香港買樓成本仍然高居全球首位，平均月租金僅次於紐約和阿布扎比，排名全球第三高位。不過，儘管去年香港租金比紐約低7%，但其實可負擔水平更差，因為香港收入中位數比紐約低35%；而阿布達比排名高，是因為外派員工抬高租金──當地人則享受政府住屋補貼。

香港政府代表稱，各部門正在盡最大努力通過非政府組織、酒店、理髮、飲食及洗澡等其他生活必需項目相關的經費，來支持露宿者。政府稱，社會福利部門增加了疫情期間對失業者的援助。社會福利署發言人則稱，非政府組織接觸的露宿者數量，在2019年4月到2020年3月期間，由1,297增加到1,423人。

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