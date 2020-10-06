職場慧眼｜自白書2020（張慧敏）

我本是個獵頭人，親歷其景耳聞目睹職場人生太多光怪陸離，不公平事。想眼不見為淨都不能，氣上頭來就拿起筆杆子起義，一寫寫了十幾年，實屬始料不及。承蒙大家不棄，專欄長寫長有，出書出極都有，除了職場還有機會擴闊題材，涉獵親子飲食範疇。寫而優則演，拍飲食片、video column ，做Facebook live，再拓展網上業務。當中的變化之快之大，完全超乎我能想像。再一次證明我的座右銘，「唔做一定唔得，做就一係得一係唔得」乃係硬道理！

大家看我比好打得更打得，我有頑強鬥志，又樂觀積極，是事實。不過我始終是個人，是血肉之軀，面對血肉長城，有幾多隻牙夠打落，有幾多血可以吞？當中的經歷幾多苦楚幾多委屈，恩怨情仇是非黑白，欲辯無從欲哭無淚。既然無法說清楚，不如不說。改變不了事情，我總可以改變心情，面對難關，荊棘滿途，哭着笑着都要過日子，我選擇日日笑着過。雖然未做得到寵辱不驚去留無意，處之泰然淡然處之，是我目前所修所為的境界。

摯友幫我起了個花名叫「格格」，當然不是說我是公主公主咁好，是話我衰衰格格！不過雖然我衰格，二話不說為我兩脅插刀上山下海不離不棄的拍檔好友，一直都在！人生得一知己已經死而無憾，何況我有的是一幫情義比金堅的你們？這些年來經歷的高低起伏，為了不辜負你們對我的厚愛，推動我向前走，沒有你們的支持鼓勵只得我一個人孤獨地走，我捱不下去撐不到今日。肉麻說話我很少講，今次破例，能夠結識結交相知相交，是我人生最大的福氣！

做人難，做女人更難，做兼顧家庭事業的女人難上加難！不過無論如何怎樣難，都難不到壯志未酬的我。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，始終如一是我的終極夢想。

黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還！

張慧敏

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