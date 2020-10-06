新盤動向｜洪水橋尚悅•天城月內推 恆基林達民：「認真賣一個禮拜都賣哂」

趁近期新盤市場升溫，恆地（017）元朗洪水橋唐人新村新盤尚悅·天城，亦準備本月推出。集團表示，項目有機會本月內開賣，笑言「得16個單位，認真賣一個禮拜都賣哂。」

位於元朗屏健里8號的尚悅‧天城，建有16座3層高低密度洋房。恆地營業（一）部總經理林達民指，項目以現樓發售，有機會於月內開賣。林達民指，尚悅·天城提供16伙連天台洋房，3層高，有地下花園及獨立泊車位，獨立車位全部配備充電設備。實用面積介乎1,772至1,826方呎，主要戶型為3房套連書房及4房4套。林達民指預計最快今週上載樓書，但目前仍未有確切意向價，甚至未有確切出售形式，但認為項目可以以招標形式發售。

林達民指，項目本身有足夠優勢，地理上鄰近內地關口，加上新界區別墅項目供應甚少，相信能吸引經常來往中港兩地的商家。雖然目前仍然未開關，但林達民笑言「得16個單位，認真賣嘅一個禮拜都賣哂啦」。項目毗鄰同系翠峰，附近為寶珊園及紫珊園。

集團旗下待售新盤，其中，屯門帝御II期項目仍在待批預售樓花，相信有機會於季內發售，並指項目獲市場密切查詢，過去兩次發售「做都做唔切，次次都爆」。另外，林達民指旗下啟德發展區多個項目，相信會於明年相繼登場，會為明年重頭戲。

長實Sea to Sky週六原價發售285伙

長實（1113）旗下日出康城Sea to Sky新增銷售安排，將於本週六公開發售285伙，折實呎均價17,441元，並於週五下午3時截票。長實地產投資董事郭子威指，相信目前疫情已經受控，經濟將會慢慢恢復，加上預期短期內有機會通關，都講推動經濟發展，而且低息環境有利投資物業。

郭子威指，是次推售的285伙單位，分別有40伙4房單位，190伙3房單位，而餘下55伙單位為2房單位。推售單位的折實售價為708.7萬元至2,037萬元，折實售價14,983元20,094元。入場單位為3座5樓F室，實用面積473方呎，折實售價708.7萬元，呎價14,983元。285伙單位定價總值約47億元，折實呎均價17,441。

截止9月21日止，Sea to Sky已經售出874伙單位，套現約92.7億元，平均呎價約為16,800元。

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