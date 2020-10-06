瘋狂富豪｜McAfee創辦人涉逃稅被捕 8月曾搞內褲當口罩惡作劇

美國司法部表示，防毒軟件公司McAfee的創辦人John McAfee因逃稅而於西班牙被捕，等候引渡返美國。John McAfee被指控於2014年至2018年未有提供美國報稅表，並以隱藏房地產、游艇等資產。

控方指，John McAfee透過推廣加密貨幣、出售個人傳記的版權等等賺取以千萬美元計的收入，但從未就相關收入遞交報稅表，反而是將收入撥入其他人名下的戶口。一旦被判罪，逃稅及漏報稅的判監刑期分別可達5年及1年。

美國證交會亦於昨日控告John McAfee，指其於Twitter推介7隻加密貨幣而獲得2,310萬美元回報，當中未有披露兼存在重大虛假及誤導。

75歲的John McAfee向來言行出位，於今年8月，他上載了以黑色丁字內褲代替正常口罩遮掩口鼻的照片，並聲稱自己被警察逮捕，及後卻表示自己於德國拍攝照片，而當地警方表示他從未被拘捕，證實被捕事件是惡作劇一場。

於2012年11月，John McAfee被北美洲國家伯利茲警方懷疑他殺害鄰居美籍地產商福爾之後逃去，及後他多次強調自己並沒有殺人。

John McAfee於1987年創立McAfee，經營至1994年便辭任公司職務，並早已賣走公司股份。McAfee目前由私募基金TPG Capital及英特爾持有，去年傳聞計劃以50億美元估值上市。

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