蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

【大棋局】高加索俄土爭霸 - Mr. Tregunter

44分鐘前
■土、俄高加索之爭主要在能源，也就是錢，係錢就能談。資料圖片
columnist
專欄作家 : Mr. Tregunter

亞美尼亞及阿塞拜疆背後係俄羅斯及土耳其爭霸，要明白當中脈絡及將來走向，先了解兩個主要格局。俄羅斯、伊朗、敘利亞呈鐵三角聯盟關係，由北面的俄羅斯及南面的伊朗維持高加索秩序，為睇場；敘利亞為能源輸向地中海出口，如拆家。鐵三角聯盟缺一不可，所以俄在伊、敘兩國問題上只會企硬，維持其於該地區的最後影響力，此其一。

歐洲過去從俄羅斯輸入的天然氣，有80%要經烏克蘭。當烏克蘭局勢不穩，令歐洲銳意尋求其他能源輸入渠道。高加索地區係首選，但有一隻攔路虎土耳其。所以歐洲一直拉攏土耳其，土耳其遂經常在國際問題上搖擺，藉此敲腳骨以爭取最大利益，此其二。

明乎此二格局，就明白俄、土之間既爭霸，又經常互相利用的關係。比如在敘利亞及利比亞問題上，土、俄持反調。但土耳其為加強其於地中海影響力，會拉俄羅斯聯合軍演，敘利亞問題就會鬆章。美國不願意向土耳其出售最新軍備，在敘利亞問題上同土耳其相左，俄羅斯就會趁機向土耳其軍售。

侵侵任務未完 不會有事

由於俄、土關係如此，雙方經常以本國以外之事互相敲腳骨作為談判籌碼。亞美尼亞及阿塞拜疆問題亦作如是觀。阿塞拜疆境內的SNP天然氣管線刻意避開亞美尼亞，經格魯吉亞接上土耳其TANAP天然氣管線，向歐洲輸氣。如此則等同與俄羅斯爭生意，此事要成，土耳其須展示高加索佢有份睇場，此為俄、土高加索爭霸之核心。

周邊其他國家，伊朗因鐵三角聯盟亦支持亞美尼亞，但不會與阿塞拜疆敵對，因阿國人口1,000萬，伊朗境內阿塞拜疆人口2,000萬多過阿國，伊朗對此非常顧忌；以色列與亞美尼亞敵對，因亞國支持敘利亞，10月2日亞國因以色列向阿塞拜疆運送武器召回駐以大使；沙地等中東國家配合美國方略正準備圍伊朗，伊朗武器禁運10月18日到期。

土耳其要食高加索能源西輸歐洲呢口飯，須展示有能力押鏢，是以爭霸；但在俄羅斯立場，如畀你隨便插一腳仲使出嚟行。去年俄羅斯、伊朗、阿塞拜疆草擬建立新能源走廊體系，旨在削弱土耳力影響力。由於土、俄高加索之爭主要在能源，也就是錢，係錢就能談。結局將會是俄羅斯出手之日，就係土耳其今輪爭取籌碼的盡頭，土耳其自會收手，但戰事拖到18日後有利伊朗。至於特朗普，如其嘗言自己為天選之人，有任務在身，不會有事。

Mr. Tregunter

Mr. Tregunter大棋局俄羅斯天然氣高加索土耳其伊朗新能源走廊阿塞拜疆亞美尼亞
關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner