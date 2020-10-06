美國制裁│新疆天業節水大股東擬配股避制裁

美國商務部7月以侵犯新疆少數民族人權為由，將於下月30日前完成簽發制裁11間中國企業，包括新疆生產建設兵團，而新疆天業節水灌溉（840）的最終實益擁有人為新疆生產建設兵團第八師國資委，為新疆生產建設兵團第八師下屬的行政管理機構，並隸屬於新疆生產建設兵團的行政管理。八師國資委則透過天業集團直接及間接持有天業節水60.41%的股權。

天業節水表示，雖然八師國資委與新疆生產建設兵團並無持股關係，但為了減低被美國制裁的風險，天業股份擬發行不超過22億元人民幣的新股份及╱或可換股債券，預期今年11月30日或之前完成。私人配售後，天業集團於天業股份的持股比率將攤薄至低於50%。天業節水稱，其美國法律顧問認為，若私人配售如期於完成簽發前完成，公司被視為一名受封鎖人士及新疆生產建設兵團的受制裁附屬企業的可能性較低。但若未能趕於之前完成，公司則可能被視為一名受封鎖人士及新疆生產建設兵團之 受制裁附屬企業。

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