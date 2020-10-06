全球樓行｜ 約翰遜推95%按揭 助年輕人上車

據外國傳媒報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，將為年輕一代的首置新買家提供高達95%按揭貸款，預料有逾百萬人受惠該政策，亦有專家認為，該計劃或耗資數百億英鎊。

疫情擾亂民眾日常生活，亦令英國經濟停滯不前，繼英國7月推出印花稅優惠和放寬封鎖措施後，約翰遜向年輕的首次置業人士承諾，享有95%的按揭貸款上車，他補充指「該政策或增加200萬自住業主，是自1980年代以來最大增長， 我們將幫助租樓一代成為上車一代。」目前該政策尚未公佈任何細節。

其實早於9月時，英國匯豐銀行宣布，由於未能應付激增的按揭申請暫停，暫停批出新造九成按揭申請，令不少首次置業人士造成影響。其官方網頁指，因為冠狀病毒的爆發，目前無法接受超過85％的按揭貸款。據悉，大部分英國匯豐員工仍在家工作，銀行只能限制新的申請個案，並專注於現有客戶，以維持服務水平。

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