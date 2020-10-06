中概股回流｜嗶哩嗶哩擬明年香港第二上市 籌10億美元

《路透》旗下IFR報道，內地影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili）已委任4間投行，分別為大摩、摩通、高盛和瑞銀，安排該公司於香港第二上市，目標明年上市，至少集資10億美元。

《路透》於7月時曾報道指，由於香港要求上市公司最少兩年良好財務數據紀錄，因此為符合上市規條，嗶哩嗶哩最快只可於明年在港上市。嗶哩嗶哩2018年3月於美國納指上市，股價至今累升逾3倍，現市值約155.8億美元（約1,207億港元）。嗶哩嗶哩昨晚於美股市場急升7.9%，報45.1美元。

嗶哩嗶哩今年第二季收入26.17億人民幣，按年升70%；期內淨虧損5.67億人民幣，按年擴大81%。

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