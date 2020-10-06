市場普析｜投資美國小型企業的入市良機（Curt Organt）

美國股市近月強勁反彈，主要歸功於大刀闊斧的財政及貨幣刺激措施。 然而，市場仍然存在很多不確定因素，我們預計未來數月甚至數季市場波動將會加劇。對美國的小型企業而言，目前的格局甚具挑戰，並有可能對其短期表現產生不利影響。 話雖如此，投資者應於美股投資組合繼續持有小型企業股作長線策略性投資部署。而我們認為這類活躍的美國小型企業股任何短期波動都將為投資者提供入市良機。

在疫情出現之前，企業專注於部署長遠的業務策略，涵蓋新產品或服務推出的渠道以至促進長遠業務增長的潛在行業趨勢。 我們留意到企業管理層最近的重心明顯轉移至短期營運策略上，以順利過渡未來12個月為目標。企業關注及評估本身應對短期挑戰的能力，例如成本結構的靈活性、固定成本與可變成本、現金流、債務以及融資能力等，這些都是決定一家小型企業能否渡過目前或其他重大危機的關鍵。

儘管疫情大流行為市場增添不確定性，特別是對於投資小型企業的投資者而言，但我們認為投資者無需刻意迴避該類資產，反而應在某些受到重創的領域物色投資機會。然而，我們認為這是投資高質素金融、工業和能源等周期性股票的良機。這些行業的估值在3月和4月大幅下挫，當時市場環境存在極大不確定性，不少投資者純粹為避險而盲目拋售相關資產。

對於主動型投資者而言，小型企業類別效率較低的特性為投資者提供更多增值機會。 隨着市值規模減小，着析師及機構投資者的投資範圍縮窄，無可避免地錯誤評估小型企業股票的價值。我們認為疫情大流行對小型企業的影響已經浮現，往後其潛力將突顯。

當然，鑑於新冠疫情持續帶來的不確定性，美國小型企業的短期前景將持續不明朗。但我們有充份理由於長遠的股票投資組合保持對美國小型企業的策略性投資部署。美國小型企業估值相對具有吸引力，為經驗豐富的小型企業投資者創造潛在機會。投資者可在具增長潛力的小眾市場內尋找優質企業的投資機遇，而這些領域往往在大部份行業投資着析師的研究範圍內。

新興企業陸續冒起，這些公司擁有穩健的網上市場與實力，而且資本密度也較低。隨着行業演變，市場門檻將降低，同時企業創新能力將更速，為小型企業創造更大發展機會。 因此，我們認為投資者可物色高質素及具增長潛力的中小型企業資產，該類企業的增長潛力尚未充份反映，料長遠可為投資者帶來複合價值。

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