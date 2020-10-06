午市急CALL：重溫│古天后：ATMX已過溝貨最佳時機 唐牛：美團目標睇300元

本港股市跟隨外圍回升，證監會持牌人古天后表示，受累疫情環球持續量寬，不認為股災會發生，「唔通而家會差過3月？股災都係庸人自擾的說法」；蘋果專欄作家唐牛認為，恒生指數受滙控（005）、內銀股拖累較難發圍，唯有重點揀新經濟股及內需股。

ATMX近日勢頭回勇，古天后指「假期前已經吽咗幾日，升返都好正常」，唐牛則認為阿里巴巴（9988）形態呈強勢，亦最接近之前的高位。不過兩位均認為最佳收集區間已經過去，睇圖來說，唐牛稱首選美團（3690），亦是他本周推介股，稱股價橫行近一個月，終於見突破，一來美團是內需股重要成員，「無理由失威」；二來恒指公司下月中季檢，染藍憧憬再現，加上憧憬北水黃金周後湧入，有炒上機會，睇目標價300元，止蝕價225元。

另外，阿里健康（241），今日有突破，暫時睇22元；平安好醫生（1833）仍守到配股價，「可博追落後，博補裂口，下面有數計98.2元」。

今日醫療、生科股做好，有觀眾問到信達生物（1801），古天后指已錯過「溝貨良機」，宜在55元至57元撈貨；另有觀眾以均價75元買入啟明醫療（2500），古天后則指今日有成交配合，可繼續持有。

基石藥業（2616）現時可吸納嗎？唐牛指出，輝瑞上月底以溢價43.8%認購近1.2億股，每股作價13.37元，「溢價入股我又唔係太鍾意，好好哋點解唔discount入股，就算睇好，喺條街都可以買到。以往溢價入股的例子通常係見頂後一沉不起，佢個圖又唔同，有兩枝陽燭開始吞噬陰燭，差一格，呢啲位幾尷尬。」古天后續補充，若不太肯定，一般會等破位才追入，過去兩個頂都在12元，「而家企穩，都可以一試，輸1蚊就止蝕」。

本周心水股

古天后 海爾電器（1169）目標$32 止蝕$26

唐牛 美團（3690）目標$300 止蝕$225

【午市急CALL】十月股海反覆 古天后、唐牛最新揀股部署

日期：10月6日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

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