冠熹苑業主移民　綠表呎售萬元

【本報訊】賣樓移民潮蔓延至居屋市場。盛產居屋王的何文田冠熹苑罕見劈價成交，一伙遺產物業減價80萬元沽出，綠表呎價低見1萬元，低市價一成。而業主劈價賣樓的背後原因，是與香港局勢有關，打算賣樓後移居台灣。

第二市場成交大減三成

美聯鄭桂鈺表示，冠熹苑一伙低層5室單位，實用539方呎，業主原本開價650萬元，上月大幅減價80萬元，終以綠表價570萬元賣出，呎價僅10,575元，創屋苑呎價逾一年新低，比5個月前同類成交賣平逾一成。據知，單位屬遺產物業，兩兄妹賣樓分錢，哥哥有感香港局勢不穩，加上太太是台灣人，故打算移居台灣。該單位由其母於1999年以114.6萬元買入，現沽貨賬面獲利455.4萬元。

資料顯示，冠熹苑對上一宗同呎數成交，為中層16室，今年4月未補地價以642萬元售出，呎價11,911元。冠熹苑今年以來錄得9宗未補地價成交，呎價10,575元至13,007元。

疫情影響下，打擊資助房屋買家入市信心。據房委會成交紀錄，9月份全港共錄得145宗未補地價居屋及公屋的第二市場買賣，較8月份167宗略為減少13%；而第三季則合共錄得482宗成交，較第二季696宗大減三成。

上月成交價最高的未補地價居屋，為筲箕灣東濤苑C座高層3室，實用666方呎，三房連主人套房間隔，成交價860萬元，追平屋苑歷史最高紀錄，呎價則為12,913元。單位於2018年以271.4萬元購入，持貨12年賬面獲利588.6萬元，升值兩倍。

迷你公屋亦罕見成交。黃大仙東頭二邨一伙實用145方呎中層戶，未補地價以116萬元獲承接，呎價8,000元，是房委會自2007年有紀錄以來屋苑「最細」單位成交。同區居屋盈福苑居二市場造價首次升破600萬元，一伙低層4室大單位，實用645方呎，未補地價以630萬元易手，呎價9,767元。