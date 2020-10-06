同行如敵國｜柯士甸道「地產街」 中原及利嘉閣分行驚現「美聯旺舖」廣告招紙

堪稱「豪宅地產街」的尖沙嘴柯士甸道一帶，由尖沙嘴警署至港景峯一段約400米街道，今年初仍有約20間地產代理舖，包括美聯物業、中原地產、利嘉閣地產及香港置業，可說是地產代理開舖吸客必爭之地。

不過，「地產街」今早突然被發現，不少非美聯物業所屬分行，櫥窗位置張貼滿美聯旺舖的黃色搶眼放盤招紙，招紙上印上聯絡電話，驟眼看，彷彿是各間舖委託美聯旺舖放售或放租。被貼上美聯旺舖黃色招紙代理行包括中原地產及利嘉閣地產，據悉，利嘉閣其中一間舖仍在裝修中，未開始營運，惟中原地產柯士甸道兩邊巨舖，剛在營運當中。

對於分行被貼上美聯招紙，中原回應說，對於中原地產於柯士甸道兩間分行，被同行惡意滋擾，中原地產表示極度遺憾，中原地產已報警處理，將從民事及刑事方向追討一切損失。而中午時份，利嘉閣地產於偉安大廈地下分行，已見有清潔工人趕忙清理招紙。市場有傳，上述部份舖位大業主放售舖位，或委託美聯旺舖代售，遂出現有關招紙，不過，按代理消息指，被貼上招紙舖位，完全沒有在市場進行放盤。

記者中午現場直擊，發現柯士甸道的中原及利嘉閣分行，兩間店鋪張貼在店外街招大部份已清理。而中原分行外有員工仍在清潔，地上佈滿紙碎。就有關招紙大肆於同行分行外張貼，本報向美聯物業查詢，暫時未回覆。

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