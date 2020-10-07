首源投資｜亞債升勢強勁 新債發行暢旺（譚家駿）

亞洲信貸市場近期的需求相當強勁，在目前發債孳息仍處於歷史低位的情況下，新債發行依然相當暢旺，以至大部份債券均獲得超額認購，新債的最終定價普遍較原先價格指引收窄45至50基點，由此可見，區內信貸投資的意欲持續熾熱。

其中一個原因，在於美國聯儲局買入美國投資級別企業債，因為投資者似乎有信心在經濟出現轉弱跡象時，聯儲局作為大額買家將增加買債量，這為環球信貸息差帶來下行壓力，但卻是過去數月以來支持所有主要地區的企業債券估值的重大利好因素。

同一時間，為了緩和疫情所帶來的影響，各國央行和政府相繼推出龐大貨幣和財政刺激經濟方案。這些方案的支持力度前所未見，顯示政府願意不惜一切防範經濟徹底崩潰。

不過，盡管信貸市場的動力仍然強勁，4月以來升勢凌厲，但我們注意到新冠肺炎疫情持續對亞洲多個經濟體造成顯著的負面影響，因此我們對前景轉趨審慎。

展望未來數月，迴避違約債券和質素轉弱的發行商應會變得日益重要，投資者應審慎選擇發行商及持續關注形勢，惟信貸市場料不會重演3月的大跌市。

譚家駿

首源投資北亞洲區分銷業務部董事

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