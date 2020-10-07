李華華Online｜陳德霖層樓上手業主 係「財困財演」吳家順

本報噚日獨家披露金管局前總裁陳德霖喺灣仔買咗層樓，個故事原來未完結。話說上手業主係一間叫Apps. Theory Limited嘅公司，背後股東原來係陷入財困嘅股評人吳家順。

話說吳家順喺2017年5月以950萬元買入呢個單位，算係佢間海納資產管理公司嘅總部，不過由同年9月開始之後3年，佢就不停將物業按畀財仔，包括康業資本、善橋財務等，似乎唔係好掂。今年4月海納資產仲畀證監會質疑唔可靠、唔可信，發出「限制通知書」，即係唔准經營受規管業務，直至另行通知。

無獨有偶，今年5月吳家順就以1,080萬元嘅代價將層樓賣咗畀陳總，持貨3年賺咗130萬元到，但似乎係用嚟還債居多。華華打畀吳家順問佢同陳總有冇直接交涉過賣樓，佢就話：「打錯，拜拜。」

華華問過地產界人士，如果上手業主淪為多按債仔，只要業權清晰，就唔影響樓價嘅，但有人就會Concern風水是咪唔多好囉，唔知陳總使唔使搵術士幫呢間辦公室睇兩眼呢？

李華華

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