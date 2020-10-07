武漢肺炎｜長實旗下英國酒吧Greene King 擬削減800個職位

英國《BBC》報道，因應英國晚上10時實施宵禁，以及政府支援企業讓員工放無薪假的計劃終止，長實（1113）旗下英國酒吧Greene King擬削減800個職位，暫時有79個店舖會關閉，3分1（約25間）將會永久關閉。該公司要求，政府對酒吧行業支供更多支援。

長實去年以現金方式全面收購Greene King，總代價約27億英鎊（252億港元）。Greene King於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2,700間英式酒館、餐廳及酒店，逾80%物業均具有永久業權或作長期租賃。

當時長實表示，集團作為長期及策略投資者，受惠於房地產之支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的業務，而英國英式酒館及釀酒業擁有此類特質。

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