選秀之道｜內房龍頭企業趁機搶佔市場份額（鍾秀霞）

早前中國房地產企業資金監測和融資管理規則向內房企業列出「三道紅線」，隨即有內地房地產商高調地減價促銷售樓，難免令市場憂慮，究竟內房企業的負債水平是否出現警號，相關企業的股價更錄得下挫。

中央樓市政策沒有改變

根據筆者的了解，上市那一批內房企業，目前的基本面仍不算太差，而且也有能力融資，因此，行業出現系統性違約的風險相信不大。至於在政策方面，雖然「三道紅線」的規條一出，令投資者多了一份警惕，然而只要客觀地分析，便會知道中央政府對樓市的政策大方向其實沒有改變。

為了民生，中國政府故然不希望樓市出現炒風，但也絕不希望樓市會大跌，所以樓市政策是以穩定為主調。如果經濟受到各項因素打擊並累及樓市的話，當局料會將政策放寬一點；相反，若經濟增長持續向好，樓市再度熱熾起來，當局又會將政策收緊一點。所以總括而言，由於內地缺乏投資渠道，筆者認為中國的樓市仍然有一定的需求，但樓價不會好像過往般大升，但也沒有大跌的風險，除非中國的貨幣政策過份收緊或經濟出現崩潰，而筆者認為這兩種情況的可能性都不大。

內循環與疫情不謀而合

香港的樓市由少數地產商主宰大局，但中國的情況不同，房地產行業相當分散，而且不同地方各有特色及文化，即使已經做到行內的龍頭企業，其市場佔有率都只是5%至6%左右，而它們的融資渠道未有中斷。相比之下，規模較小、未有上市的房地產企業，目前則有可能會面對融資困難。整體上中國的樓市已過了價格高速增長的黃金時期，現時變成了百家爭鳴的階段，在這種情況下，市場或將持續出現整合，上市的內房企業趁機坐大，合併小型對手，搶佔市場份額。

面對種種地緣政治的挑戰，中國政府提出內循環的經濟模式，由出口轉為內需並提倡自家研發，這與疫情期間的社會運作模式亦不謀而合。為了減少感染的機會，如今環球各國仍然實行不同程度的跨境限制，內地消費者難以到外地旅遊，不如就改為在內地其他省份遊玩。中國的優勢是地大物博，容易激發出規模經濟，旅遊、免稅店及各類消費服務，相信都會因而受惠。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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