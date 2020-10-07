一名經人｜兩黨支持度甚近 隨機因素大得很（羅家聰）

總統選舉此等大事，必有很多人估結果，模型是其一。不少模型多數都有堆因素，由幾至十幾不等，然後就計到預測了。然而，緣何是這些因素關鍵、其他卻不重要呢？縱屬同類因素，譬如說經濟重要，但為何有某個數據卻沒另一個呢？無解釋的，因為，這些都是數據挖掘（data mining）的結果。但稍懂計量經濟的都知道，這不可信的。

若不看不知由來的模型，便只剩民調和賠率兩類指標。民調不涉分析，純粹問答，雖然各師各法，但各民調的結果相近，而且方向大概一致，算是都做得很有水準的了。不過有些系統性缺陷卻無法避免，如受訪者不老實作答，而亂答的比例亦多數不詳。

賠率好一點，真金白銀下注碼，不會亂來的。不過，不好賭或無錢賭的不會參與，這犯了社會科學調查的一大原則：具代表性。因無隨機抽樣，故只反映一部份人看法。又因賭徒是在猜度其他人的想法，故很消息主導，一有風吹草動，數字會大上大落。

其實今天的大數據或更合用。但始終二人差距小，結果的隨機性仍很大。

羅家聰

facebook.com/kachung.law.988、lawkachung@gmail.com

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！