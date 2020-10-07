涉嫌抄Game｜《原神》全球首周收入4.65億 超越騰訊《絕地求生》

Sensor Tower數據顯示，中國發行商米哈游最新發佈的手機遊戲《原神》，在9月28日陸續在全球推出，一周內在App Store和Google Play上產生了約6,000萬美元（約4.65億港元）玩家支出。

遊戲在推出一周內，已是全球第二大收入的手機遊戲，超越騰訊（700）的《絕地求生》（收入為5,600萬美元）；與排第一，同為騰訊《王者榮耀》期內收入為6,400萬美元（約4.96億港元）相距不遠。

Sensor Tower研究指，《原神》是中國遊戲發行商有史以來最大的全球發行的手機遊戲之一。在中國境內進行重大發行並不少見，但是米哈游的獨特之處在於它在國內外獲得的成功，使其在發行周內成為全球第二大毛利手機遊戲。

研究提到，這標誌著中國在遊戲市場上的全球影響力不斷增強，以及發行商普遍成功的能力，像《絕地求生》一樣。

在多個平台發行的《原神》，自公佈後是非不斷，除了電腦版涉竊取玩家隱私資料外，更有指其美術風格、界面、戰鬥分鏡與任天堂大熱遊戲《薩爾達傳說：荒野之息》十分相似。但《薩爾達》在中國遞交遊戲審核申請多時，至今依然未獲批，反而有抄襲疑雲的《原神》卻先行獲批，引起玩家不滿，現時《原神》更「踩場」計劃登陸任天堂Switch平台。有玩家在網上討論區發起杯葛行動，但似乎未影響公司收入。

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