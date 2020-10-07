財經論壇│iBond保底2厘高於預期 形同派糖（溫嘉煒）

事隔4年，政府再推出通脹掛鈎債券（iBond），息率不低於2%（高於過往的1%），在今天的超低息環境中，確是風險相當低、十分具吸引力的產品，預料會引來十分熱烈的認購申請。值得探討的問題是，在本地通脹連續5個月低於2%的情況下，應如何理解這種「抗通脹」的產品？

回顧對上六批iBond（2011至2016年發行），發行當年的全年通脹率，介乎2.4%至5.3%之間，物價上漲的幅度顯著高於現在，也明顯高於1%的最低保證息率。而過去兩個月的通脹率分別為-2.3%和-0.4%，某程度上香港可以算是出現了通縮，較去年全年2.9%的通脹明顯回落。按照我們的估計，今年全年平均通脹約為0.5%，明年和後年才會慢慢升至1.6%和2.4%（還未考慮政府可能推出其他單次紓困措施），因此有不小機會，這批iBond初期會先行派發2%的保證票息，而非按通脹率派息。

雖然整體物價向下主要是受政府代繳公屋租金等單次紓困措施所致，但剔除這些影響的基本通脹也分別只有0.2%和0.1%，反映食品價格和私人房屋租金升幅收窄。所以市民目前要「抗通脹」的需要其實不大，更迫切或許是如何在疫情中保住工作和收入以應付生活開支。

當然，今年的iBond早於2月財政預算案宣佈，並非完全屬於抗疫紓困措施。財政司司長陳茂波在周一的政府新聞稿指，這次推出iBond「旨在為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，並進一步發展本地債券市場」。這批針對零售投資者的iBond總發行規模只有100至150億元，而且僅有3年期的選擇，「發展本地債券市場」的目的或許相對次要。

從投資角度看，以目前的市況以及特區政府的信貸評級來說，以2%息率發行低信貸風險的定息債券（暫且假設通脹未來一段時間不高於2%），似乎稍為偏高，美國三年期國庫券孳息率卻只有不到0.2%，亞洲區內信貸評級較高的主權債券孳息率水平也相若。

因此這批iBond不單是「安全和回報穩定」的投資，更像是政府的「派糖大抽獎」，而非純粹保通脹的保值產品：如果有幸能抽到，部份投資者很大機會可以溢價在二手市場出售先行鎖定利潤；即使持有至期滿，因而獲得2%或以上的穩定利息，其整體潛在回報也會高於其他風險相若的債券或投資產品。

至於在二手市場以溢價買入的話，持有至期滿、或一旦通脹率回升至2%以上而債券恢復派發浮息，則債券價格將回落至票面價，令整體潛在年度化回報有可能低於2%，二手投資者要加以注意。

大新銀行經濟師溫嘉煒

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