滙海探戈｜避險佔先 日圓值博（奇兵）

美國總統特朗普感染新冠肺炎，加上他突然叫停新紓困計劃磋商，為美國經濟前景增添陰霾，拖累美元從上週高位回軟。隨著市場風險胃納下降，非美貨幣中，避險貨幣日圓可看高一線。

美匯指數今日低見93.77，較上週高位的94.64下跌約90點子。過去一週，七大主流貨幣個別發展，當中高啤打貨幣表現較弱，澳元和紐元分別跌0.6%和0.5%，日圓和英鎊跌0.4%及0.3%，加元接近平收；至於歐元和瑞郎則微升約0.2%。

美國上週五數據顯示，當地9月增加66.1萬個職位，較市場預期的85.9萬個低一截，失業率則降至7.9%，較市場預期的8.2%為低，新增職位遠遜預期，加深市場對美國經濟在原有的抗疫經濟援助措施到期、後續措施欠奉情況下，美國經濟復無期的憂慮，打擊市場風險胃納。

值得留意是，聯儲局主席鮑威爾周二警告，若沒有足夠的政府援助，美國的經濟將復蘇乏力，言下之意是指單憑貨幣政策難以力挽狂瀾，是肺炎疫情爆發後，他就財政紓困發出的最強烈呼籲之一。言猶在耳，特朗普就突然以民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）「並無誠意磋商」為由，下令白宮停止與民主黨繼續磋商刺激經濟方案，直至大選後，意味在援助措施欠奉情況下，將影響當地消費以至經濟，增加經濟下行壓力。

與此同時，美國國會眾議院司法委員會轄下的反壟斷小組，周二公開對美國四大科企Google、Facebook、蘋果及亞馬遜的反壟斷調查報告，指控它們獨大及壟斷市場，建議它們分拆業務，消息拖累美股納指應聲向下，令市場擔心這些帶領美股反彈的領頭羊，將成監管機構開刀對象，變成美股向下調整的催化劑。

策略上，非美貨幣當中，具避險功能的短期值博率較高，日圓於9月18日高見104.57後走軟，過去一週在105至106範圍上落，在避險意識增強下，短期有上升機會，可吼位於106邊做日圓好倉，博100點子。

奇兵

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