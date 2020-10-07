中美角力｜美國急尋美企競標以色列港口 防華擴影響力

以色列最大的港口正在競標，月尾為意向書最後期限，儘管暫無有中資公司表達意向，但據報指美國不欲中國在中東擴大影響力，正急尋美企競標。

該項目估值高達20億謝克爾（折合5.86億美元），位於海法，為阿拉伯聯合大公國和土耳其等國家垂涎。因中國已於該市營運另一港口，遂令美國不安，不想錯過另一個戰略設施。知情人士向《彭博》透露，美國官員已向以色列提出對中國的擔憂，並強調從安全角度審查相關交易的重要性，此外亦積極介入召集美企提交標書。

中國駐以色列大使館發言人回覆該社查詢時表示，中國投資對以色列的地緣政治議程或安全，未有構成任何威脅。而美國駐以色列大使館及以色列總理辦公室則分別拒絕置評及未有回覆。

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