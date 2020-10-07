疫情工商｜ 海富中心呎租38元求租戶 力寶中心呎租40元低市價招租

經濟轉差，商廈劈租之勢仍未止息，金鐘指標商廈力寶中心及海富中心持續錄低價放盤。

因應寫字樓租金下滑，部份企業租戶或考慮回流甲廈，金鐘力寶中心及海富中心，部份業主低價向租戶招手。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，力寶中心2座低層03室，面積約4,541方呎，為業主獨家招租，意向呎租約40元，月租約18萬餘元。陳氏續表示，單位現已交吉，備有豪華裝修及來去水茶水間，為租戶節省一筆可觀的裝修支出。

資料顯示，今年截至8月止，力寶中心2座共錄得約22宗租務個案，平均成交呎租約51.58元；而對上一宗低層戶成交為4樓02室，面積約598方呎，7月底時成交呎租約46元，故相比下，是次業主叫價已低於市價。

陳氏續稱，另一宗放租個案位於海富中心2期低層01室，面積約2,611方呎，以每方呎約38元招租，月租近10萬元。陳氏指，該單位即將交吉，同樣備有寫字樓裝修，適合中小企承租。

海富中心2期今年暫僅錄得約3宗租賃個案，平均呎租約50.22元，最近一宗為6樓09室，面積約1,155方呎，於8月底以呎租約43元租出，相比下，是次招租單位具吸引力。

陳氏指，力寶中心及海富中心均為港鐵上蓋商廈，大廈質素及配套有保證，向來深受企業歡迎。而隨著核心區甲廈空置率續升，整體呎租亦需要下調以增加物業吸引力，成為實力租客進駐良機。今次業主叫價甚具競爭力，單位亦已備有裝修，租客可即租即用。

星星地產大角嘴工廈雲之端月內推售55伙 入場費70萬起

本港工商物業價格持續偏軟，惟仍無阻發展商推出相關新供應。其中星星地產（1560）最新推售大角嘴活化工廈「The Cloud 雲之端」，首批單位涉及55伙，呎價由7,000元起，入場費約70萬元，預料最快本月內推售。

星星地產近年致力活化工廈，繼葵涌天際中心、元朗虹方等項目，集團最新推出大角嘴通州街111號雲之端，共涉233個單位，標準單位面積介乎100至460方呎，另備有全層特色單位，面積約2,807方呎。集團計劃於本月內推售首批單位，涉約55伙，入場價由70萬元起。

此外，星星地產主席陳文輝表示，各行各業對網絡及流動通訊設備的規格有更大需求，接達雲端亦為大勢所趨，故大角嘴雲之端項目將與香港電訊（HKT）合作，為各單位提供5G流動通訊及10Gbps寬頻。

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