【何車500】何家濠賭股　新濠最抵買 - 何車

何鴻燊後人持有重大權益的濠賭股，為澳博（880）、美高梅（2282）、新濠（200）。今年以來，澳博逆市升3%，美高梅跌25%，新濠大挫39%。其他市值更大、非何氏家族濠賭股金沙（1928）、銀河（027）、永利（1128），同期平均只跌24%。

澳門與中國防控疫情最成功，濠賭股有炒復蘇可能，追落後，優先向跌得最重的新濠下手。

1）澳博今年以來在同類股中跑第一，年初，是PB最低的濠賭股。現在，新濠成為最低PB的濠賭股，以今年6月底的NAV計，為1.55倍。同期NAV計，澳博PB為1.99倍，美高梅為4.94倍，兩者平均3.47倍，新濠較它們平均折讓五成半。

非何家、市值更大的金沙、銀河、永利，PB依次是11.5倍、3.5倍、負PB（永利6月底每股負NAV 0.36元；以去年底NAV計，PB為32.3倍），新濠較它們平均更低到無倫。

2）新濠持有美國上市Melco（美：MLCO）51%，佔對方市值304億元，已較新濠本身市值204億元足足高出100億元！

3）Melco今年6月底計PB 3.5倍，母企新濠較其折讓五成半。

4）主席何猷龍過去數月曾增持新濠，6月28日增持價17.28元，較現價高出28%。

＊何鴻燊系濠賭股，新濠最抵買。濠賭股隨時炒復蘇，向新濠下手，目標價17.28元（主席6月增持價），潛在升幅28%。中金睇20.8元，摩通睇20元。

同場加映：中國建築（3311）有中國海外集團（持64.66%）做後盾，生意不愁。

中國建築上月21日宣佈中績，股價在績後三日內由5.32元彈上6.93元，升幅30%。現價5.1元，反低於績前，調整過度，買貨良機出現。今年上半年，有三分之二時閒受疫情影響，但集團營收280億元，按年仍增2%；純利29億元，並無倒退，按年升1%。全年預測賺60億元，按年升11%，預測PE 4.3倍，較8年平均11.5倍折讓逾六成；預測PB 0.52倍，較8年平均2.1倍折讓七成半。

以上月高價6.93元為目標價，中國建築現價上車，潛在升幅36%。中銀國際睇11.33元，滙豐睇10.9元。

何車