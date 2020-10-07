保險｜藍十字推運動保險 甩臼賠3,000元

藍十字推出運動保險，保障運動期間發生的傷病，涵蓋逾30種運動及比賽，包括多種球類運動、田徑、瑜伽、健身、踏單車及馬拉松等，不論休閒運動、進行訓練或比賽均受保，最短的保障期為一日。另外，全年計畫就意外醫療費用（涵蓋住院及門診）、個人責任（第三者責任）及個人運動器材損壞等提供保障，為市場首創。

藍十字保險執行董事尹志德稱，市場上暫未有運動保險產品可涵蓋多種休閒運動、訓練及比賽，而該計畫設基本、優選及全年計劃，投保年齡介乎10歲至65歲，希望學生在參加校運會時亦可受到保障。

根據網站報價，以保障期一日為例，保費為138元，保障額為50萬元，意外賠償次數不限。其中，意外身故及永久傷殘可獲全額賠償，因未知的先天性心臟病引致猝死可獲保障額之50%。至於運動性中暑、韌帶撕裂及骨折賠1萬元，首次關節移位及脫臼賠3,000元。不過，要留意需先由相關醫學專業醫生或提供診斷證明。

尹志德又指，公司上半年的業績平穩，保費收入錄輕微下跌，但有信心疫情有望好轉，加上政府將推出健康碼，相信大灣區會是港人熱門的旅遊選擇，該行早前已推出大灣區旅遊保險。

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