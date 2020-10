數碼廣告｜我要做KOL（Jansen Lu）

話說英超轉會死線到臨之前,曼聯簽了一個不知名的烏拉圭年青球員,大家都問他是誰。然後當大家在YouTube輸入他的名字時,就找到一些他的比賽片段。原來某些他的片段都是新鮮出爐,剛剛剪好再上載。一天之內,不少已經超過100,000次觀看。

互聯網加社交媒體,造就了大家利用各種方法來製作內容。而且很多人更會專注於個別範疇的內容,成為該領域的Somebody。有些更可說是意見領袖。現在打開YouTube,有Busker、有移民KOL、有山系俊男美女、有體育評述員,以及千千萬萬種不同類型的內容創作人。

這個Community到底有多大?

根據投資公司SignalFire的統計,全球有5,000萬人表示自己是Content Creator。這個數字可真不少。在這5,000萬人當中,有4,700萬是業餘的內容創作者;只得200萬多一點的人是全職的創作人。換言之,大家在YouTube、Instagram、Twitch等地方看到的內容,有很大部份都是「業餘」的朋友製作,但又有不少是叫好叫座的。

在200多萬全職/專業內容創作者當中,佔了一半,即大概100萬是在YouTube的(我猜應該指主力在YouTube);50萬在Instagram;30萬在Twitch,其餘就分佈在不同的平台。但「業餘」的內容創作人的4,700萬當中,至少有3,000萬在Instagram;1,200萬在YouTube。如果比較兩者的比例,你就會發現專業的全職內容製作人主力都是在YouTube。這大概因為YouTube有完善的分紅制度,令他們透過發佈影片,就可以得到廣告分成。

當然在Instagram或其他平台未必有這樣的分成制度,但有了自己的支持者,就可以衍生其他收入,例如為不同品牌做Branded Content等。

5,000萬這數字其實已是不少,但SignalFire預期很快這數字會Double,變成全球有1億個在社交媒體發佈內容的用戶。而這些人多是所謂GenZ的用戶。報告稱這群用戶的特色是「個人主義,著重自己的個性,而較少妥協」 (extremely individualistic and cares more about owning their own personalities, not necessarily fitting in)。

但我反而覺得,這一來因為科技普及令這一代人較易發佈自己的內容,表達自己的思想;同時他們也較能善用科技,兼能獨立解決(製作上的)問題,於是這個generation就好像帶動著內容創作者的增長。

Jansen Lu

http://www.facebook.com/janstechblog

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!