疫情工商｜世邦魏理仕：第三季甲廈空置面積錄780萬方呎 創21年新高

疫情重挫經濟，加上本港政治局勢前景未明，世邦魏理仕最新發表報告指，本港第三季甲級寫字樓空置面積則達780萬方呎，創近21年新高；而空置率則錄約9.6%，屬近11年新高。

本港近日疫情受控，惟經濟未見復蘇迹象，不少企業仍積極減省租賃成本。世邦魏理仕最新報告顯示，本港第三季甲級商廈空置面積錄約780萬方呎，屬1999年、即近21年新高紀錄；而空置率則錄約9.6%，自2009年、近11年以來新高。世邦魏理仕大灣區及香港的研究部主管陳錦平表示，疫情及政治因素未明朗下，相關需求仍然疲弱，預料全年整體寫字樓租金下跌約15%至20%，其中中環區跌最多25%；另空置率則持續上升至約10%。

訪港旅客人數大減，零售持續疲弱，不少品牌相繼撤租核心區舖位。上述報告指出，第三季整體租金下跌約5.7%，而空置率則錄約18.3%，按季升4.8個百分點。世邦魏理仕商舖部資深董事溫運強表示，本地缺少旅客消費的影響已反映在目前的租金跌幅上，相信未來租金將轉趨穩定發展，預料第四季舖租將下跌約5%，全年則錄約30%跌幅。溫續指，由於後市未明朗，相信核心區商舖空置率將持續上升。

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