焦點新盤｜柏傲莊最快明日開價及收票 首批料多於兩成單位

10月份新盤市場競爭熾熱，焦點新盤屬新世界（017）大圍站上蓋項目柏傲莊。項目今日率先開放3個清水示範單位予傳媒參觀。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目最快明日開價，並會隨即開始收票及開放示範單位予公眾參觀，部署本月內開售。

黃浩賢指出，集團對於大圍站柏傲莊銷情相當有信心，主要因為大圍區內上一次開售大型新盤已經為10年前，而且該盤主打三房戶型，與柏傲莊主打的中小型單位不同。加上沙中線通車在即，相信亦能吸引來自各區的買家，預料首批開賣會推出多於20%的單位。

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