財富洗牌｜內地億萬富豪身家4個月內反彈4成 科技及醫療行業跑出

瑞銀與羅兵咸永道發表億萬富豪報告，全球億萬富豪的總財富由7.95萬億（美元，下同）增長27.9%至10.16萬億美元，創下歷史新高。報告指出，疫情令財富出現兩極化，以醫療保健及科技行業為首的億萬富翁跑出，財富增長17%至5.3萬億。當中中國內地的億萬富豪人數及財富錄得高增長，香港則較為遜色。

報告統計全球43個市場，逾2,000名身家逾10億元的富豪，料覆蓋全球億萬富豪的98%財富。因應疫情發展，報告統計範圍延長至7月底。

疫情下亞太地區經濟逐漸復蘇，億萬富豪的財富在今年4月至7月反彈36%至3.3萬億元，亦為全球最多億萬富豪的地區，高達831人。當中有超過一半由內地貢獻，總財富高達1.7萬億元，4個月增長41%，10年間增長9倍，遠超美國的1倍增幅。

相反，香港的億萬富豪人數由去年的67人減少至65人，為近5年內最少；總財富則上升14%至2,530億元。瑞銀財富管理亞太區聯席主席及香港區主管及行政總裁盧彩雲認為地區增長與行業有關，目前香港仍由地產、零售等傳統行業主導，創新科技行業較少，因此財富及人數增長會放緩。

報告指出，受到疫情的衝擊，材料及房地產行業的億萬富豪錄得慘重損失，在大宗商品及樓價下跌下，其財富分別銳減17.8%及16.6%。相反，疫情為科技及醫療相關的行業帶來機會，當中內地近兩年趨勢更見顯著。報告舉例，翰森製藥（3692）創辦人及行政總裁鍾慧娟為全球醫藥行業數一數二的億萬富豪。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘表示，銀行、能源業等年內表現較落後，料隨著疫情好轉及經濟復蘇而有反彈。被問到中美關係持續緊張，預料中國億萬富豪增長會否因此受壓，他認為中美關係不會改變中國億萬富豪增長的趨勢，料來年同樣有雙位數的增長。

被問到億萬富豪的投資傾向，瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區聯席主管辜良雄表示，亞太區投資者策略出現兩極化，在3至4月間，一批為保守避險型，投資黃金及堅持「現金為王」，另一批就進取地投資港股及美股；但雙方均有共通點，就是投資私募基金及注重資產配置管理。他續指，未來投資趨勢會由值長型轉為尋找價值型的股票。

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