示位曝光｜柏傲莊清水房設3合1洗衣櫃 浴室鏡櫃設兒童腳踏

新世界（017）大圍柏傲莊預告明日開價，項目今日開放3個清水示範單位，分別為3A座18樓B室單位，3房套房間隔，實用面積663方呎，單位整體呈長方形設計。雖然3房套房面積較小，但每個房間間隔都算四正，空間感好，亦較實用。

廚房方面，鋅盤比廚櫃枱面突出，對孩童而言可能比較危險。集團方面解釋，鋅盤佔廚房較大空間，然而周邊的收納空間卻無須同樣大小，因此將櫥櫃收窄，增加廚房空間感，才反而令鋅盤有突出的感覺。

此外，由於要節省廚房櫥櫃空間，因此洗衣機亦轉移至廁所，並且組合成三合一洗衣機櫃，配置洗衣機、熨衣板及晾衫架。

另外，柏傲莊單位廁所除了在鏡後增加收納空間，及在馬桶上方加入藍芽音樂播放器，更特別在鏡櫃下方加入隱藏腳踏，讓小朋友可以踏級而上，屬集團專利設計，但收納起來需要的力量較大，因此小朋友或無法自行收納，而且未知日後會否鬆弛，彈弓變得不靈敏。

另外為2A座18樓A室，3房套房連儲物室間隔，實用面積835方呎，各個睡房及客飯廳間隔四正，唯獨廚房及儲物室都呈鑽石型，加上自正門至客飯廳的走廊狹長，感覺略有壓迫感。最後為2B座18樓C室，2房間隔，實用面積523方呎，間隔同樣四正。

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