港版國安法｜華嘲「少數39國」 佔全球GDP 55% 中國50小弟國不敵1個德國（附互動圖片）

德國周二於聯合國大會發表39國聯合聲明，嚴重關切中國人權紀錄，及香港自由受侵蝕。及後巴基斯坦自言代表55國發言回應，斥香港事務為中國內政，同時中國常駐聯合國代表張軍反駁，美德等小數國家，惡意抹黑中國，更稱有70個國家呼應中方立場。

德國聯合聲明中包括英、美、法、德、日等傳統經濟大國，《蘋果》記者翻查世銀2019年各國GDP報告，統計出該39個國家GDP為48.87萬億美元，佔全球87.75萬億美元GDP中55.69%。而因應張軍及巴基斯坦未有指明該70或55個國家的身份，故記者參考本年6月一份較確實的支持「港版國安法」名單作統計，當中53國GDP總計17.91萬億美元，約佔全球GDP 20.42%。不過中方陣型當中，有部份國家或因政局經濟混亂、資訊封閉，世銀未有相關GDP數字，如委內瑞拉、北韓等，故未有統計在內。

2019年全球GDP十大高國家當中，有7個參與德國聯署，按GDP排序為美國、日本、德國、英國、法國、意大利、加拿大；2個國家未有表態，即印度及巴西。支持「港版國安法」的僅有中國。

此外，支持「港版國安法」的陣型當中，「貧富懸殊」情況亦非常嚴重，僅中國一國就佔其中80% GDP，其餘國家GDP總計3.57萬億美元，不及日本的5.08萬億美元，或德國的3.84萬億美元。該陣型堅尼系數高達0.921。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！