本港經濟｜9月份PMI略升至47.7 未來數月仍具挑戰

防疫措施略為緩和，本港9月份PMI指數亦回升，上月IHS Markit香港採購經理指數由8月份44上升至47.7，雖然仍於盛衰分界以下，但卻是3個月以來的高位，雖然企業仍看淡未來一年業務前景，但悲觀情緒已收斂至一年最低。

綜合而言，企業業務量及銷售額跌勢明顯減漫，就業職位自6月份以來首次錄得增長，本港企業表示月內曾增聘人手，就業增長雖然仍然溫和，但已是6年半以來最高，而新增職位主要來自膳食服務業、電腦及資訊服務業等領域。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新數據顯示，營商環境隨著限制社交距離的措施鬆綁而減慢惡化，反映本港私營經濟於第三季末正朝向穩定。不過第三季平均PMI為45.4，僅略高於第二季的43.5，暗示香港經濟於未來數月將繼續靣臨嚴峻挑戰，鑑於疫苗仍未面世，仍是企業一大憂慮因素。

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