IPO｜晨星：料螞蟻集團估值達2.45萬億元

晨星發表研究報告指，計劃稍後於香港及上海雙重上市的螞蟻集團，其IPO將會是全球歷來最大規模。

該行對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元，而彭博於9月21日報道其IPO目標估值為2,500億美元（即1.95萬億港元），估值分別相當於2021年及2022年市盈率的53倍和45倍。

晨星高級股票分析員譚綺蘅指出，市盈率估值較高的原因為螞蟻集團正處於利潤化的早期階段。

報告提到，以支付寶流動付款服務而為人所識的螞蟻集團已成為中國最大的數碼金融服務供應商，覆蓋超過7.11億名每月活躍用戶，以及多達8,000萬間支付寶登記商戶。螞蟻集團一直受惠於母公司阿里巴巴（9988）的增長，預期公司將採取一連串措施，以透過其數碼金融平台服務將其龐大的覆蓋網絡利潤化，以進一步帶動未來收益。

螞蟻數碼金融科技平台服務業務板塊中這三大支柱的收入已佔螞蟻集團總收入的56%，該行預計此三大支柱有助推動其10年期收入複合年均增長率（CAGR）至21%，以及經營利潤複合年均增長率達26%。

晨星認為，螞蟻集團擁有寬闊的護城河（Wide Moat），並預計其投入資本回報率（ROIC）將在未來20年內大幅超過其加權平均資本成本（WACC）。網絡效應是螞蟻集團受惠於其不斷擴大的網絡規模而針對客戶的銷售主張，亦是阿里巴巴與螞蟻集團的全球同業（例如美國運通和PayPal）共同擁有的屬性。預期這個強大的護城河來源一旦建立，將有助抵消新競爭對手帶來的潛在風險。

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