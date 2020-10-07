鄧成波申強拍葵涌工廈

【本報訊】雖然舖王鄧成波多次傳出財困，過去兩年間不斷放售旗下物業，上月更標售荃灣汀蘭居及中環詹氏商業大廈，市值逾32億元。那邊廂傳出財困消息，這邊廂繼續投資及收購物業，最新土地審裁處接獲今年第30份強拍文件，申請強拍葵涌永基路26-30號永昇工業大廈，拍賣估值逾3.86億元。

怡和大班屋重建 估值9億

項目為葵涌永基路26至30號，佔地面積約2.2萬方呎，現址為樓高約11層的工業大廈，自1979年落成至今，樓齡約41年。最新向土地審裁處申請強拍，物業估值為3.86億元。

另外，位於香港島東南端的石澳「大亨村」，即將再添新豪宅別墅。怡和前大班西門．凱瑟克（Simon Lindley Keswick）持有的南區石澳大浪灣道9號大班屋，於今年4月獲批建築圖則，7月批出拆樓紙，將透過香港置地發展，建成樓面面積1.5萬方呎的單幢式豪宅，市場估值約9.18億元，即呎價高達6萬元。

政府積極推行活化工廈政策，不少發展商積極改劃旗下物業。其中今年積極改劃旗下工廈的第一集團，最新就長沙灣道924至926號千禧大廈，向城規會申請放寬地積比，令總樓面面積增加至17.22萬方呎。

項目地盤面積近1.2萬方呎，業主申請將12倍地積比放寬至14.352倍，令總樓面面積增加至17.22萬方呎，計劃重建為1幢27層高的新式工廈。