MPF｜滙豐預告推新行政安排 簡化退休客贖回MPF基金套現流程

積金局鼓勵業界研發退休後的強積金（MPF）投資新產品，繼宏利推出MPF退休收益基金後，滙豐亦預告，明年上半年會推出新行政安排，簡化退休客戶贖回MPF基金套現的流程，並會積極研發投資於房地產信託投資基金（REITs）及新經濟板塊的產品。

滙豐香港退休金主管葉士奇指，過往成員退休後若要定期提取MPF戶口資金或贖回基金，流程比較繁複，故明年上半年會推出新行政安排簡化流程，65歲或以上客戶只需作出一次簽署指示，便可分階段取款，並會響應當局呼籲研發針對退休後的新產品。

此外，積金局早前亦擴大MPF投資於REITs的比例及市場數目，滙豐環球投資管理的聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞指，證監會規定REITs最少要將9成租金當股息分派給股東，穩定的派息收入符合MPF退休策略，該行亦會積極研究有關REITs及新經濟板塊的產品。

市況波動下，打工仔轉換MPF基金見頻繁。隨著滙豐9月份於手機程式新增MPF基金轉換功能，葉士奇透露，旗下客戶近半基金轉換指令透過手機程式進行，而3月份的基金轉換指令較其他月份高出一倍，其後有所回落。

不過，葉士奇指，未見客戶於轉換基金上有明顯趨勢，例如6月份較多客戶由債券基金轉出，7月及8月則分別有較多由中國及美國股票基金轉出。

滙豐強積金目前管理約180萬強積金戶口，今年第二季平均開戶數目按季增加47%。截至7月份的近三個月，每月平均開戶數目亦逐步增加。

展望第四季投資市場前景，歐維鈞表示，隨著各地經濟活動陸續恢復，全球經濟正溫和復甦，料下一步會有V型反彈，而中國的反彈速度將會最快。他認為，市場將會偏好股票類風險資產，尤其看好北亞、中國及美國市場，雖然中美關係仍存不穩定性，但上述市場至今回報不錯，相信目前價格已反映相關因素。債券方面，該行則看好中國及亞洲的高收益企業債。

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