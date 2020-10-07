新股｜嘉和生物首掛 開市僅升兩成

生物股嘉和生物今早掛牌，開報29.2元，較招股價24元高出21.6%，但股價開市後升勢放緩，最新報28.4元，較招股價高出18%，股份買賣單位500股，以開市價計未計手續費每手賺2,600元。

股份上市前夕暗盤升約30%，差過市場預期，頂頭槌飛要賺價蝕息。在輝立交易場，嘉和暗盤價開報36元，較上市價24元升50%，高見38.15元，升59%，但後勁不繼，低見30.2元，升幅收窄至25.8%，收市報31.6元，升31.7%，一手賬面賺3,800元。

嘉和淨集資26.93億港元，當中逾6成用於核心產品研發及商業化等。嘉和主要研發腫瘤及自身免疫藥物，其上市前投資者包括持35.59%股權的高瓴資本、淡馬錫控股等。截至今年首3個月，嘉和虧損進一步擴大至1.42億元，去年同期虧損為7,432萬元。公司研發開支由去年7,035萬元增至1.1億元。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！