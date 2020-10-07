嘉匯麥花臣匯業主齊沽貨損手

【本報訊】半新盤頻頻錄蝕讓，啟德地皮源源不絕供應，區內有私人住宅首錄損手成交。嘉華國際（173）發展的啟德嘉匯，一個一房單位上月以770萬元售出，單是賬面已較3年前購入價蝕逾6萬元，連同其他購入成本，料蝕約43萬元。

娉廷輸328萬易手

土地註冊處資料顯示，啟德嘉匯低座7座高層E室，實用面積358方呎，一房單位，上月以770萬元售出，實用呎價21,508元。

原業主於2017年7月斥776.2萬元購入，剛過三年額外印花稅（SSD）期，是次沽出，賬面已蝕約6.2萬元，據悉為該盤首宗賬面蝕錢個案。若計及購入成本，如釐印費及佣金，料損手約43萬元。

九建（034）發展的旺角麥花臣匯1B座中層F室，實用面積367方呎，一房間隔，新近以700萬元成交，實用呎價19,074元。原業主於2015年以742.4萬元購入，賬面損手42.2萬元，連同使費則實蝕約105萬元，蝕幅14%。

恒基地產（012）準備短期內開賣元朗洪水橋新盤之際，同區由長實地產（1113）發展的娉廷，新近錄蝕讓成交，呎價跌穿1萬元。

位於屏葵路的娉廷，整個屋苑總數建有達41幢洋房，其中一幢雙號屋，實用面積1,621方呎，連一個345方呎花園、387方呎天台及145方呎前院，屬於4房間隔，上月獲買家1,600萬元承接，實用呎價僅9,870元。原業主於2016年斥資1,843.5萬元一手購入，單是賬面，持貨4年已蝕243.5萬元，蝕幅13%，若計及購入成本包括釐印費及佣金，料損手達328萬元。