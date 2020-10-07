高銀：143億元是出售「總部控股公司」 毋須獲接管人批准

被債權人接管放售公司九龍灣總部的高銀金融（530），今晚發公告澄清指，公司上周提出擬以143億元有條件出售的，並非高銀金融國際中心或持有該物業的賜譽股權，而是持有賜譽100%已發行股本的成美及Goal Eagle，直指賜譽接管人（Receiver）保國武（Cosimo Borrelli）無權干預交易，但交易目前有待法院批准，詳情公司將適時披露。

不過，高銀承認賜譽雖為其間接附屬公司，但目前賜譽擁有權受進行中的法律程序，及法院就賜譽申請的裁決（定於本月29日進行聆訊）所規限。高院於9月25日裁定，確定接管人為賜譽的董事，直至法院頒令或其他方式將他們合法免職為止，即接管人是唯一授權代表控制賜譽及賜譽持有的高銀金融國際中心。

至於接管人委託萊坊（Knight Frank LLP）成為獨家代理放售高銀金融國際中心，高銀指不知悉任何委任萊坊的相關事宜，亦無就143億元的臨時買賣協議委任萊坊。

高銀金融國際中心是高銀於2011年合組財團以約34.32億元爆冷擊敗多家藍籌發展商奪得，每方呎樓面地價超過4,026元，及後發展成為其總部物業。高銀今次被迫出售總部物業，源於公司去年把高銀金融國際中心轉按予由德銀安排的信託發行金額為68億元的今年10月份到期的債券。

高銀欠債逾百億元，今次淪為銀主盤的高銀金融中心已多次被抵押尋求融資，包括最新集團確認獲得長實牽頭洽商87億元融資，市傳亦以高銀金融中心作抵押。高銀上周指，已與未有具名的「獨立第三方」訂立臨時買賣協議，以總代價143億元出售成美及Goal Eagle，但未有透露該獨立第三方之身份和買賣詳情。

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