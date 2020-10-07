北角地標將消失｜歷史建築皇都戲院明日拍賣 底價47.776億歷來最大

被指為歷來最大強拍項目的北角皇都戲院，土地審裁處今年批出強拍申請後，項目落實明日上午進行公開拍賣出售，底價47.776億元，屬歷來最大宗單一強拍個案。

第一太平戴維斯表示，根據土地審裁處《土地（爲重新發展而强制售賣）條例》作出的售賣令，將於明日上午10時於金鐘統一中心，公開拍賣出售英皇道277至291號、渣華道4, 4A-D, 6, 6A-D號及電廠街2至16號，北角皇都戲院大廈（海旁地段430號A分段、海旁地段526號B分段及海旁地段321號B分段），拍賣底價為47.776億元

該物業的地盤面積約為3.62萬方呎 ，該物業座落於英皇道之北面、渣華道之南面及與電照街交界。該物業現狀為一幢於1959年落成的商住樓宇，其中包含商場、桌球室及兩幢住宅樓宇，部份獲古諮會評為一級歷史建築物。

該物業現於2017年8月25日根據所憲載的港島規劃區第8區北角分區計劃大綱核准圖編號S/H8/26的所規劃用途為『商/住』。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，是次推出拍賣的物業位於北角核心區，三面臨街，加之地盤面積較大，屬近期市面罕有，因此古諮會的評級應不會影響發展商的競投意欲。項目早已獲新世界(017)收購達98%業權，合乎強拍申請門檻，是次批出底價較2018年時估值31.17億元高出53%。於1959年落成的皇都戲院，按地積比率約10.5倍計算，可建樓面約38.3萬方呎，以強拍底價47.776億元計算，樓面地價12,468元。

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