狙擊恒大｜對沖基金沽空恒大逾13億 股價低位反彈逾五成遭慘敗

債台高築的中國恒大（3333）因上月網傳一份向廣東省政府求救的文件，引起股債齊跌，連日沽空金額更高達逾13億元，佔總成交量近40%。《彭博》報道，基金公司於股價反彈前一日加大沽空比率近一倍，料沽空恒大一役慘敗。

上月底網傳一份恒大求救文件，揭露公司疑有債務爆煲危，消息令當日股價一度低見13元，最多跌約14.5%，連日沽空量由過往的數百萬股，激增至逾9,000萬股，涉及金額逾13億元，佔當日總成交約42%，錄近一個月來最大沽空金額。

文件流傳後恒大急忙澄清文件是憑空捏造，股價之後連日反彈，更於上周二（29日）恒大公佈與部份戰投簽訂協議後，股價急彈約19%或較低位反彈約51%，惟反彈前一天沽空人士加大其沽空比例近一倍。根據IHS Markit數據，恒大周一（5日）沽空比率高達18.5%，是去年4月以來最高，而2018年沽空比率曾高達27%。

報道指，此次並非首次對沖基金沽空恒大慘敗。2017年恒大斥逾10億元回購公司股份，以對抗沽空人士，最終恒大股價於2017年全年累升458%，更是485隻恒生綜合指數股份中表現最佳。

恒大收報19.98元，升0.7%，今年至今則跌7.5%。

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