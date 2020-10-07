何車500｜2.8倍PE買西部水泥（何車）

西部水泥（2233）兩個半月前股價1.84元，過去8日在1.11元至1.19元上落，調整幅度達四成，料已見底，昨收1.13元，反撲在即。

1）西泥市值61.5元，是龍尾水泥股，只及龍頭海螺水泥（914）的2%，龍尾與龍頭有聯營公司關係。海螺於5年前向西泥注入資產，收取11.48億股新股，每股作價1.22元，同時建議以每股1.35元提出收購，但未成功。

海螺是西泥第二大股東，佔21.1%；第一大股東公司主席張繼民，佔32.29%；花旗佔10.02%（最近增持）；星洲政府佔7.03%（最近增持）；貝恩斯坦佔5%。五大股東共佔75.44%，街貨不多。

2）今年上半年，受疫情及產品跌價影響，西泥營收30.08億元人幣，按年跌9％；純利7.52億元人幣，按年只跌5%。下半年疫情好轉，水泥價格回升，估計全年捐款回復正常（去年捐款8,800萬元人幣，大增8,200萬元人幣），預測全年盈利仍有5%增長，至18.9億元人幣，預測PE僅 2.8倍，較正常時期PE低6成。海螺預測PE 7倍，華潤水泥（1313） 為7.9倍。

3）西泥今年預測PB 0.53倍。過去8年，最高PB 1.64倍，最低0.49倍，平均0.85倍。海螺預測PB 1.53倍，潤泥為1.59倍。

＊西泥現價1.13元，目標PE 4倍，目標價1.61元，潛在升幅42%。高盛與中信證券，俱睇2.2元。

同場加映：今年6月底，大新銀行（2356）每股NAV 19.29元，現價6.78元，較NAV折讓65%，即PB只有0.35倍，歷來最低；過去8年平均PB 0.84倍，現時折讓近6成。市值僅95億元，大新金融（440）佔74.37%，街貨只值24億元。

大新金融6月底每股NAV 83.74元，現價19.46元，更仿如「執笠價」，較NAV折讓77%，即PB只有0.23倍，當然亦是歷來最低；過去8年平均PB 0.62倍，現時折讓63%。市值62億元，僅所佔大新銀行市值71億元，已超過本身市值。

「本地薑」銀行，買少見少。東亞銀行（023）PB 0.46倍，大新金融PB較其折讓一半。已由廣州市政府控制的創興銀行（1111），PB 0.41倍，大新金融較其折讓44%。小型銀行競爭條件較差，或是賣盤誘因，一旦成事，作價PB可能是現時的兩三倍，股價可大升一兩倍。以低殘PB酌量買入大新金融與大新銀行，風險有限，但可博高回報，有得諗。

何車

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