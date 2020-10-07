制裁港官｜美隨時公佈第二輪制裁清單 銀行界：靜觀後著

北京強推港版國安法後，美國總統於7月中簽署《香港自治法案》，原訂90日內將公佈對港全面制裁報告，但因港府中途延遲立法會選舉及DQ多名民主派參選人資格，財政部於8月7日臨時「加演」制裁11名中港高官的「前菜」。有銀行界及分析師對本報說，依法例要求當局在接着最多60日內，會列出拒絕與高官斬纜的第二輪海外金融機構制裁清單，按計算今日到期（美國時間6號及香港7號），但不肯定美方是否準時行動抑或另有後著。

業界指，內部正「睇緊」美國會否出銀行清單，也不排除當局留待至本月中，即國務卿向國會提交對港整體制裁報告時一併登場。

至於與11名被制裁官員有業務的本地大行，消息指非中資大行普遍已完成清理工作，包括終止其美元存款及資產戶口、停止網上銀行服務及美資發卡機構的信用卡，但據聞有中資大行仍酌情提供網銀服務，惟敏感活動如網上滙款則受限制。

大和資本市場首席經濟師賴志文表示，根據8月7日美財政部公佈規定，接着30至60日內，會對仍未斬纜的金融機構完成檢討報告，即第二輪制裁清單出台，「依家（昨日）已是第59日，隨時美國有機會公佈清單。」但是否如期還是留待本月中，蓬佩奧提交本港詳盡制裁報告時才公佈，不得而知，因本港未有先例應對相類制裁法案，美國執行力度及深度以至對本港影響，亦難以評估。他只重申早前其發表報告預警，倘最終有本港銀行被列入第二輪制裁清單內，將對港元資金流向、銀行體系以至聯滙穩定性，都會帶來衝擊，投資者需加留意。

至於國務卿本月中提交的制裁報告，他亦預計首輪清單牽涉的個人及企業規模，會遠較11名官員為多。

有從事盡職審查及策略規劃的大行主管亦說，美國法例一貫按公歷日計，故最長60日複檢銀行清單的期限，「應該是明天出，現正等緊美國是否有公佈。」但當下總統大選前形勢複雜，特朗普又感染肺炎，難揣測當局會否跟足時間表出名單。

本報向多間大銀行查問，業界是否已部署好免被制裁，滙豐及渣打發言人均不作評論，中銀香港（2388）則未有回覆。

按美國法例凡被財政部列入「特別指定國民及被封鎖人員」（SDN）名單內，若銀行在60日複檢期後仍保持重大交易往來，將面臨十項罰則，包括被禁美元外滙交易、美債結算或獲得美國機構借貸。

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