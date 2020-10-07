港滙強勢｜金管局一日兩度入市 最新向市場注資11.63億港元

港滙持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局繼於今晨紐約時段向市場注入19.76億港元，最新再於本港時段收市後買入美元，沽出11.63億港元。銀行體系結餘將於10月9日增至2707.32億港元。現港元滙率維持在每美元兌7.750港元。

港滙自4月起升近強方兌換保證水平，金管局多次出手接錢捍衛聯繫滙率，至今累計沽出1,908億港元，單計本月暫時接錢43.02港元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，新股集資熱潮包括螞蟻金服的大型新股集資可能在未來數月繼續推動貸款及存款上升。不過，該行預期當螞蟻金服的大型新股集資過後，新股集資效應將會減退。

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