晚間通告｜陳文博429萬元增持恒隆●呂志和434萬元增持嘉華●耀才料中期稅前溢利升70%

●繼6月後，恒隆集團（010）董事長陳啟宗之子、執行董事陳文博再增持股份。披露權益顯示，陳文博於9月29日、30日及10月5日，以平均價17.186元、17.7352元及17.9246元，合共購入恒隆24.1萬股，涉資約428.6萬元。增持後，陳文博的持股量由38.56%增加至38.58%。

●嘉華國際（173）主席呂志和再度增持公司股份，披露權益顯示，呂志和於9月29日、9月30日及10月5日，以平均價3.6256元、3.6887元及3.7187元，合共購入嘉華118萬股，涉資約434萬元。增持後，呂志和的持股量由64.69%增加至64.64%。

●耀才（1428）發盈喜，料截至今年９月底止半年業績將錄稅前溢利4.02億元，按年上升70%，為公司上市後同期新高，主要由於耀才證券「寶寶」及耀才期貨「豆豆」APP開戶量按年增長519%，截至9月底客戶戶口總數約41萬個，APP下載量按年上升103%；經「寶寶」APP落盤量按年增472%至437萬次；經平台落盤總量按年增長83%至945萬次。

●融創中國（1918）9月合同銷售金額約689.4億元（人民幣，下同），合同銷售面積約490.6萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,050元；今年首9個月累計合同銷售金額約3,806.9億元，累計合同銷售面積約2,724.5萬平方米，合同銷售均價每平方米13,970元。

●銀城國際（1902）9月總合約銷售額約34.15億元（人民幣，下同），合約建築面積約21萬平方米，平均合售價約每平方米16,205元；今年首9個月總合約銷售額約120.3億元，總合約建築面積約67.8萬平方米，平均合約售價約每平方米17,738元。

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