美股三件事｜美股特式Twitter市有反彈 蘋果發佈會前台積電逼近新高

1. 特朗普延續Twitter治國

美股隔晚在美國總統特朗普一個推文，聲稱會拒絕救濟方案談判之後急轉直下，事隔一晚後特朗普又有新說法，三大指數在救濟方案未絕望之下，盤前有反彈，道指期貨升180點，最新報27,880點。而標指及納指100期貨分別升大約0.6%。

另一方面，美國大選唯一一場副總統辯論將於香港時間明早9點進行。

2. Apple Amazon Facebook Google要分拆？

四大重磅科技股在眾議院16個月調查後，均被指控擁有壟斷市場的能力，建議國會修改反壟斷法，最盡會要求部份公司分拆業務，但建議遭部份共和黨議員反對。

AAPL、AMZN、FB及GOOG股價於盤於靠穩，分別升0.3%至1%。

3.蘋果

蘋果（AAPL）將於香港時間10月14日舉行發佈會，預計將會推出5G版本iPhone 12，不過主要蘋果供應鏈個股表現分歧，台積電（TSM）最新升1.8%，報84.6美元，逼近86.4新高水平。

另外Cirrus Logic（CRUS）、Skyworks Solution（SWKS）、Zynga（ZNGA）及Qorvo（QRVO）盤前窄幅上落。

個股消息︰

CRISPR（CRSP）︰諾具爾化學獎由兩位研究基因編輯的化學家奪得，基因編輯龍頭公司CRISPR Therapeutics股價盤前升2.3%

DraftKings（DKNG）︰博彩公司DraftKings公開發售3,200萬股集資，每股52美元，集資額大約16.6億美元，其股價盤前跌逾8%至52美水平。

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