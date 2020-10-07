諾貝爾醫學獎及化學獎得主曾獲李嘉誠捐助 基金會：李生高興落淚

今年諾貝爾獎得主陸續揭曉，其中諾貝爾醫學獎及化學獎得主與李嘉誠甚有淵源，諾貝爾醫學獎得主英國科學家霍頓（Michael Houghton）及化學獎得主美國科學家道納（Jennifer Doudna）同為李嘉誠基金會捐助的研究所教授，基金會表示，衷心恭賀兩位得獎，李嘉誠得知消息後高興得淚下， 相信二人的科研方向，並分別於2010年及2011年支持二人工作，感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。

諾貝爾醫學獎得主之一霍頓，因發現丙型肝炎病毒而獲獎，學院讚揚他們揭露了引起慢性肝炎的原因，利用未經實驗的策略分離丙型肝炎病毒的基因組，加速發展血液檢測技術，把輸血的感染風險由三分一大大減低至200萬分一。他在加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）李嘉誠病毒研究所的主任，該研究所於2010年成立，獲李嘉誠基金會捐贈2,500萬加元（約1.46億港元）。

至於化學獎得主之一道納，因發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術而獲獎，科學家能透過這項技術極度精準的改變動物、植物還有微生物的DNA，用於治療因基因缺陷引發的病症。李嘉誠基金會指，道納於2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展該技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授，她曾在2017年來港與李嘉誠會面，並親自為他上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

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