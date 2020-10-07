武漢肺炎︳調查指本港次季外賣行業經濟貢獻達80億元

武漢肺炎疫情下港府實施多項社交距離措施，包括將餐廳入座人數減半及縮短堂食時間等，令不少餐廳轉為推出外賣服務幫補收入。有研究報告指，今年4至6月，本港食物外送行業的經濟貢獻達80億元。

本港第二季經濟收縮9%，研究機構凱投宏觀（Capital Economics）發表報告指，餐飲業在港提供30萬個工作職位，經濟貢獻3.2%；外賣行業能對本港餐飲業帶來龐大經濟效益。報告以餐廳夥伴於今年4月至6月的營業額計算，本港的外送服務帶來超過80億元收益。

報告亦有針對外賣平台Deliveroo，指公司今年為本港餐飲業提供逾3,500個職位，按年升67%，當中1,800及720個職位分別來自連鎖餐廳及獨立食肆。

Deliveroo香港區總經理羅家聰指，更多市民在家工作，外賣服務能帶動餐廳發展，預期外賣服務未來將成為餐廳業務重要一環。

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