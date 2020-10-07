信里一城｜工商舖代理行月月蝕超過100萬（小師兄）

裁員，又點止國泰（293）呢一間。雖然我離開大行一段時間，但同門師兄弟仍然掛住「中、美、利、港」搵食，好多做緊非住宅部門主管的好兄弟都叫救命，大嘆「蝕到趴係度」。其中一間大型代理行的主管帶領的團隊9月份做到50萬多元佣金收入原來已是市場上少有團隊可以達到，因為更多部門月月蝕緊超過100萬元，做到單月不用蝕錢的團隊是寥寥可數。

數是咁計的，非住宅部門團隊每隊由4至10多人不等，4人團隊每月營運開支20萬元內，10人團隊就超過40萬元，由此可計，做到50萬元佣金收入，對於一支10人團隊只不過是微利。事實上其中一家大型工商舖代理行、聘用614人的美聯工商舖（459）9月份公布中期業績表示，截至今年6月30日，虧損778.4萬元。由6月至今的市場，工商舖成交量沒有突如其來的反彈，可想而知，全年埋單，情況將會更嚴重。

住宅部有新盤、二手頂住，工商舖是好難頂，幾位非住宅部主管都異口同聲話，過了11月第二期保就業到期，如果市況沒好轉，保就業不再，遇着年尾傳統淡季，屆時每月蝕得更加慘，裁員潮一觸即發。根據某大行的慣常手法是分階段裁員，首階段裁一成，捱一、兩個月再唔掂，再裁一成。借用最近看見一句刻骨銘心的話：「本以為前任過得不好，會很開心，想不到真的到了這一刻，竟然有一絲的心痛」。

小師兄

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