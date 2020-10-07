數據︳全球次季智能手機出貨量跌兩成 iPhone 11上半年最暢銷

武漢肺炎疫情下全球智能手機出貨量續受影響。據內媒《IT之家》報道，今年第二季整體智能手機出貨量2.94億部，按年跌20.4%，

出貨量首兩位仍是三星及華為，分別擁兩成市佔率，蘋果排第三，擁13.5%市佔率。三星出貨量為5,470萬部，按年跌27.16%；華為出貨量5,410萬部，按年跌6%。

據台灣《蘋果日報》報道，今年上半年全球智能市場出貨量按年跌15.3%，至5.72億部。三星蟬聯出貨量首位，華為陷於美國禁令影響下仍保持全球第二，蘋果手機則以7,850萬部保持第三位。

據研究機構Omidia報告指，蘋果旗下iPhone 11是上半年銷售最佳的手機，出貨量達3,770萬部，分析認為主要由於中國市場需求帶動。

-----------------------------

股榮醒你八隻新經濟必買股

瑞通翁世權、雷神教輪證技巧

點擊參加【新經濟浪潮 股輪淘金術】網上FAN享會

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！