達觀心戰｜米歇爾的金鏈（何安達）

個多月前，前第一夫人米歇爾於民主黨確認拜登成為總統候選人的網上大會中，發表了長達18分半的演說。此影片迅即被瘋傳，但原因並非出自她的講辭內容，而是她刻意安排帶上的一條金頸鏈。

畫面只見到她的上半身，她穿上棕色的一褶普通V領裙，正因為不太起眼，觀眾的視線自然移到她的金屬大耳環和頸鏈之上。金鏈中間部份由V-O-T-E四個字母分隔而成，鼓勵人們在11月3日投票。此設計要細心才能看出來，太張揚反而會削弱其可觀性。

這小小動作其實很有針對性。上一次大選時，特朗普的軍師班農聘用了Cambridge Analytica 以 OCEAN 心理測距模型配合大數據，策劃暗黑競選工程，具體目標之一就是要壓低黑人和青年的投票意欲。

米歇爾的潮物為嚴肅的政治大會注入了生活情趣，媒體紛紛跟進報道。原來金鏈出自36歲的女設計師Chari Cuthbert手筆。她是來自牙買加帶有華人血統的黑人混血兒，在夏威夷創立了微企，僱用五名婦女努力經營自家品牌ByChari。鏈項背後原來還有一個有色移民追求美國夢的現實故事，令事情更添意義。

她知道米歇爾帶著她的「投票」頸鏈在黨大會上發言，感動到流淚。這系列的金鏈售價由295起至1,260美元，米歇爾的那一款是以正常價錢430美元買入的。

贋品亦秒速在淘寶有售，以美國前第一夫人支持爭取自由、平等作招徠，由2.97元至21元人民幣都有交易。假如設計師得知此事，可能會再度感觸流淚。

何安達

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